Đa phương tiện

Video

Tin nóng trong ngày

Bản tin tối 31-8: Lãnh đạo TPHCM thăm hỏi cán bộ tiền khởi nghĩa; Quà Tết Độc lập vượt lũ đến tận bản vùng biên Quảng Trị

SGGPO

Bản tin tối 31-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lãnh đạo TPHCM thăm hỏi cán bộ tiền khởi nghĩa; Những tuyến đường cấm triệt để phục vụ Đại lễ A80 ngày 1 và 2-9; Quà Tết Độc lập vượt lũ đến tận bản vùng biên Quảng Trị; Nhiều ngân hàng hướng dẫn và tặng quà tài khoản liên kết với VneID để nhận tiền an sinh xã hội; Khen thưởng người tham gia cứu chữa nạn nhân nghi bị ngộ độc sau bữa tiệc tân gia; TPHCM sẵn sàng trở thành “điểm đến chữa lành"...

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

quốc khánh 2-9 diễu binh a80 hà nội diễu hành vneid an sinh xã hội dịch vụ y tế du lịch y tế quốc khánh nguyễn phước lộc lãnh đạo TPHCM tham hỏi cán bộ lão thành Võ sĩ karate Nguyễn Thị Ngoan rước đuốc tết độc lập quảng trị khen thưởng đột suất cứu người gặp nạn ngộ độc thực phẩm

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn