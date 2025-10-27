Đa phương tiện

Video

Tin nóng trong ngày

Bản tin trưa 27-10: Lũ gây chia cắt, cô lập hơn 2.000 hộ dân ở Đà Nẵng

SGGPO

Bản tin trưa 27-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lũ gây chia cắt, cô lập hơn 2.000 hộ dân ở Đà Nẵng; Mưa lớn kéo dài, cao tốc La Sơn – Túy Loan xuất hiện vết nứt...

THỤY QUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

Lũ gây chia cắt cô lập Mưa lớn cao tốc La Sơn – Túy Loan Kè biển tan hoang hỗ trợ người dân tránh lũ Trà Leng hộ dân bị cô lập

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn