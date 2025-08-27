Đa phương tiện

Bản tin trưa 27-8: Gồng mình chạy lũ sau bão; Thanh niên ngang nhiên hành hung bảo vệ, cướp tiệm vàng

Bản tin trưa 27-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Gồng mình chạy lũ sau bão; Nước lũ ở thượng nguồn sông Hồng, nhiều sông ở miền Bắc có dấu hiệu lên nhanh; Thành ủy TPHCM yêu cầu xử lý nghiêm việc lợi dụng chính sách, chế độ; Tuyển sinh đại học năm 2025: Giải quyết thỏa đáng cho thí sinh; Bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng: Cơ hội ổn định thị trường vàng; Thanh niên ngang nhiên hành hung bảo vệ, cướp tiệm vàng.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

bão số 5 sông hồng nước dâng cao lũ quét tuyển sinh đại học điểm chuẩn các trường ĐH thi đại học giá vàng hôm nay giá vàng thế giới vàng nhẫn 9999 chính quyền địa phương 2 cấp thành ủy TPHCM ắp xếp tổ chức bộ máy cướp tiệm vàng cướp tài sản Đà Nẵng

