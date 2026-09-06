Bản tin trưa 6-9: Nam bộ mưa diện rộng từ ngày 9-9

Bản tin trưa 6-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Mưa diện rộng từ ngày 9-9; Ứng phó sạt lở, ngập lụt trong mùa mưa bão; Hơn 4 triệu người dân TPHCM được khám sức khỏe...