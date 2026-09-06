Hơn 4 triệu người dân TPHCM được khám sức khỏe

Ngày 6-9, Sở Y tế TPHCM cho biết, sau hơn 3 tháng triển khai Kế hoạch khám sức khỏe cho người dân thành phố (từ 25-5 đến ngày 6-9), số người được khám tích lũy đã vượt mốc 4 triệu người (4.009.583 người), đạt 31% dân số thành phố.