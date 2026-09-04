Huy động lực lượng thu gom vỏ nghêu tím dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

Ngay sau khi Báo SGGP phản ánh tình trạng bạt ngàn vỏ nghêu tím dạt vào bờ biển Hà Tĩnh, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng thu gom, xử lý, trả lại cảnh quan sạch đẹp cho bãi biển.