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Từ ngày 7 đến 10-9, vé giường nằm tàu lửa giảm tới 40%

SGGPO

Từ ngày 7 đến 10-9, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt triển khai chương trình giảm giá vé trên một số đoàn tàu SE, trong đó giá vé giường nằm được giảm từ 15% đến 40%.

QUỐC HÙNG - THY HOÀNG

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