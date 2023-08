Bảo đảm an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 14-8, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường An Lạc (thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.

Tham dự ngày hội có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an và nhiều lãnh đạo cấp, ngành...

Phát biểu tại ngày hội, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết, khu vực Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng là địa bàn chiến lược, có vị trí hết sức quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh; trên địa bàn có nhiều thành phần dân tộc và đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống… Do đó, tỉnh phải thường xuyên củng cố và phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng nòng cốt của các tổ chức chính trị - xã hội. Bên cạnh đó cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và giải quyết kịp thời các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, tôn giáo, bảo đảm an sinh xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số...