Vụ án VN10: Xét hỏi nhóm bị cáo đầu tiên

Ngày 18-8, TAND TPHCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án VN10, liên quan đến vụ phát hiện hơn 11,3kg ma túy trong hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không vào tháng 3-2023.