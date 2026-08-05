Bão số 3 có đường đi dị thường

Sáng 5-8, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, bão số 3 di chuyển khá bất thường khi đi ngược về phía Đông Đông Bắc, hướng đảo Luzon (Philippines), thay vì tiến sâu vào Biển Đông và hướng phía đất liền Việt Nam.