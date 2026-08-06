Sáng 6-8, bão số 3 đã ra khỏi Biển Đông và sẽ tiếp tục suy yếu. Trong khi đó, mưa lớn còn kéo dài ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ đến sáng 7-8, có nơi lượng mưa trên 180mm.