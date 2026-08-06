Thiệt hại ban đầu vụ cháy tại chợ Biên Hòa

Đến hơn 22 giờ ngày 5-8, đám cháy tại chợ Biên Hòa (phường Trấn Biên, TP Đồng Nai) cơ bản được khống chế. Trong đêm, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước, đề phòng lửa bùng phát trở lại.