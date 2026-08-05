Mưa ở Nam bộ có xu hướng gia tăng

Theo thông tin từ Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, từ ngày 5 đến 11-8, mưa tại Nam bộ có xu hướng gia tăng, tập trung vào trưa, chiều và chiều tối. Lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 100mm.