Bão số 3 đang đến gần miền Bắc

Trao đổi với báo chí sáng sớm 7-9, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, bão số 3 đã đi vào vịnh Bắc bộ từ đêm khuya qua, hiện đang di chuyển theo hướng Tây với tốc độ nhanh (15-20km/giờ). Sáng sớm nay, tâm bão chỉ còn cách đất liền khoảng 190km. Bão đã gây ra gió mạnh cấp 11 giật cấp 13 ở khu vực đảo Bạch Long Vỹ.

Tâm bão số 3 đã di chuyển nhanh vào vịnh Bắc bộ, chỉ còn cách đất liền dưới 190km vào hồi 5 giờ sáng 7-9

Ông Hoàng Phúc Lâm cảnh báo, khi vào sâu trong đất liền, bão sẽ gây ra một đợt mưa lớn ở miền Bắc, mức phổ biến là 100-300mm. Mưa lớn tập trung từ trưa đến tối nay 7-9.

Từ sáng đến trưa nay, gió trong đất liền sẽ mạnh dần lên theo tiến trình bão đổ bộ, mở rộng ra các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa và bao gồm cả Hà Nội.

Tại Hải Phòng lúc 5 giờ sáng 7-9 đã có gió nhưng chưa mạnh, đang tăng dần cấp độ. Ảnh: CTV

Còn theo nhận định của các cơ quan khí tượng quốc tế, tâm bão số 3 sẽ đổ bộ đất liền từ khoảng 11 đến 13 giờ trưa nay 7-9.

Trọng tâm gió mạnh là TP Hạ Long và toàn bộ khu vực từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa. Sáng sớm 7-9, bão mạnh cấp 14 giật cấp 17 nhưng có dấu hiệu mạnh lên trở lại khi di chuyển trên vịnh Bắc bộ.

Ông Hoàng Phúc Lâm thông tin về bão số 3 sáng sớm 7-9

Lúc 5 giờ sáng nay, do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) đã xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to, kèm theo các đợt gió giật từ cấp 3 đến cấp 6 tại khu vực tuyến đảo Cái Bầu. Tại tuyến các xã đảo Vân Hải, ghi nhận có mưa vừa đến mưa to, kèm theo gió giật mạnh từ cấp 6 đến cấp 9, gây biển động mạnh.

Từ đêm 6 đến sáng sớm 7-9, huyện Vân Đồn tiếp tục di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đặc biệt tại các khu vực nhà bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản. Đến sáng, địa phương này đã di dời thêm 60 hộ dân với gần 300 người từ các nhà mái tôn, khu vực có nguy cơ ngập lụt và sạt lở đến tránh trú tại các nhà văn hóa thôn. Hơn 400 công nhân làm việc tại các công trường xây dựng trên địa bàn cũng đã được chuyển đến các trường học để tránh bão…

Tại TP Hạ Long và TP Hải Phòng, lúc 6 giờ sáng 7-9, trời vẫn mưa nhỏ, gió Tây bắt đầu mạnh dần lên.

Tại TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) gió cũng đã mạnh dần lên từ sáng sớm. Theo thông tin từ UBND TP Móng Cái, từ sáng nay 7-9, hoạt động thông quan tại các cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II và Lối mở Km3+4 Hải Yên trên địa bàn TP Móng Cái sẽ tạm thời dừng để tránh bão. Thời gian khôi phục hoạt động sẽ được thông báo sau khi các điều kiện an toàn được đáp ứng.

Lãnh đạo TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) thăm hỏi những người dân được sơ tán đến nơi an toàn tránh bão đêm 6-9

Tính đến 21 giờ đêm qua 6-9, đã có gần 1.900 tàu thuyền và phương tiện thủy trên địa bàn TP Móng Cái được đưa vào các khu vực neo đậu an toàn. Địa phương này cũng huy động hơn 1.000 người thuộc lực lượng vũ trang cùng hơn 400 phương tiện, máy móc và thiết bị để sẵn sàng phòng chống bão và đã di dời 641 hộ với 2.103 người dân sống trong các nhà yếu và thiếu kiên cố đến các trụ sở UBND xã, phường, nhà văn hóa, trường học, hoặc các hộ dân có nhà kiên cố lân cận để đảm bảo an toàn.

Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh còn 2.417 khách du lịch lưu trú. Cụ thể, huyện Cô Tô có 2 khách trong nước; huyện Vân Đồn có 8 khách (gồm 3 khách Việt Nam và 5 khách nước ngoài); TP Móng Cái có 912 khách; TP Uông Bí có 124 khách; TP Cẩm Phả có 33 khách và TP Hạ Long có 1.337 khách. Phần lớn số khách này là khách quốc tế theo các chương trình du lịch đặt trước.

Do ảnh hưởng của bão, du khách không lưu trú trên các tàu du lịch tại vịnh Hạ Long mà được đưa về các khách sạn trên bờ. Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cùng các địa phương đã chủ động khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách, yêu cầu các cơ sở lưu trú cung cấp đầy đủ thực phẩm và các dịch vụ cần thiết khi mưa bão xảy ra.

Theo Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV) thông tin, các đơn vị trực thuộc đã hoàn thành công tác che phủ bạt tại các kho than, chằng néo nhà xưởng, bảo đảm an toàn cho các thiết bị. Hiện nay, 100% đơn vị sản xuất than lộ thiên của TKV đã tạm ngừng hoạt động, di chuyển thiết bị đến nơi trú an toàn và tổ chức trực ban theo quy định.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) thông tin, đêm qua đến sáng nay 7-9, Bắc bộ đã có mưa 10-40mm, một số trạm mưa lớn hơn: Mù Cang Chải (Yên Bái) 59mm; Cao Răm (Hòa Bình) 53mm; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 50mm...

Cập nhật số liệu từ Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đến 6 giờ sáng 7-9: Tình hình tàu thuyền: Đã kiểm đếm và hướng dẫn cho 51.426 tàu cùng 220.805 người chủ động di chuyển đến nơi tránh trú an toàn. Hiện tại, toàn bộ tàu thuyền đã vào nơi trú ẩn an toàn. Các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Nghệ An và Quảng Bình đã ban hành lệnh cấm biển. Tình hình sơ tán dân cư: Đã sơ tán tổng cộng 47.151 người tại các lồng bè, chòi canh nuôi thủy sản và các khu vực nhà yếu đến nơi an toàn. Trong đó, Quảng Ninh đã sơ tán 3.460 người; Hải Phòng: 18.762 người; Thái Bình: 21.510 người; Ninh Bình: 2.685 người...

VĂN PHÚC