Từ nay đến hết đêm 28-10, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150 - 250mm, cục bộ có nơi trên 400mm; cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 70 - 150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.