Bảo vệ Bệnh viện K bị đánh vỡ đầu khi ngăn cản “cò”

Ngày 8-8, Bệnh viện K thông tin về việc thời gian gần đây, tại khu vực phòng khám, khu điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) xuất hiện tình trạng chủ nhà trọ chèo kéo người bệnh và người nhà người bệnh.

Do ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại bệnh viện, Bệnh viện K đã phối hợp với các đơn vị liên quan như: công an tại địa phương và công ty bảo vệ để có biện pháp bảo vệ an ninh trật tự.

Trong khi làm nhiệm vụ, bảo vệ Bùi Văn Tuấn Đ. đã bị hành hung gây thương tích

Tuy nhiên, trưa 7-8, trong khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực cổng trước Bệnh viện K, nhân viên bảo vệ của bệnh viện là anh Bùi Văn Tuấn Đ. đã bị một đối tượng tên là Vui hành hung.

Trước đó, vợ của đối tượng Vui đã vào bệnh viện chèo kéo người bệnh và người nhà người bệnh ra ngoài thuê nghỉ trọ nên được nhân viên bảo vệ mời ra ngoài. Trong khi anh Đ. đang làm việc, đối tượng Vui đã bất ngờ xông tới hành hung, đấm vào đầu và mặt anh Đ..

Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh Đ. đã được đưa vào phòng cấp cứu để sơ cứu vết thương, rồi được chuyển sang Bệnh viện 103 chụp chiếu và phải khâu 8 mũi tại nhiều vị trí trên đầu. Hiện nay, tinh thần anh Đ. vẫn bàng hoàng sau sự việc vừa xảy ra. Bệnh viện K đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vụ việc.

MINH KHANG