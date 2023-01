Bảo vệ hoa kiểng Tết Quý Mão trước đợt mưa lớn ở miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 4-1, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên đã có mưa, mưa rào và cục bộ có mưa vừa, mưa to như: Núi Thành (Quảng Nam) 61,8mm, Sông Hinh (Phú Yên) 59,8mm, Suối Sung - Hoa Sơn (Khánh Hòa) 48mm… Tuy nhiên, trọng tâm mưa bắt đầu từ đêm nay 4-1 đến hết ngày 7-1; có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến là 100-300mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt. Những địa phương nằm ở rìa vùng mưa như Quảng Trị, Bình Thuận và phía Đông Tây Nguyên cũng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng phổ biến là 50-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Để ứng phó với đợt mưa lớn này, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công văn gửi các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và Tây Nguyên, đề nghị ứng phó các sự cố trong đợt mưa này.

Trong đó, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai lưu ý các địa phương triển khai biện pháp chống ngập lụt cho các khu đô thị, khu công nghiệp, tiêu úng, bảo vệ sản xuất, nhất là diện tích nông nghiệp đã xuống giống và diện tích hoa màu, cây cảnh phục vụ thị trường Tết Quý Mão. Bên cạnh đó, chủ động phòng ngừa nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ cuốn… cũng như bảo vệ an toàn hạ du của các hồ đập.