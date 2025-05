Long An: Điều tra nguyên nhân du thuyền đậu trên sông Vàm Cỏ Tây bốc cháy

Ngày 12-5, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Long An) cho biết, đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy du thuyền đang neo đậu trên sông Vàm Cỏ Tây.

Hiện trường vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người dân ở TP Tân An (tỉnh Long An) phát hiện du thuyền Long An neo đậu trên sông Vàm Cỏ Tây (khu vực gần cầu Tân An, thuộc phường 1, TP Tân An) bất ngờ cháy, bốc khói nghi ngút nên báo chính quyền địa phương, đồng thời dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng vẫn không khống chế được đám cháy.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Long An huy động nhiều cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng triển khai dập lửa.

Sau đó, đám cháy đã được khống chế kịp thời nên không gây thiệt hại về người và tài sản.

Du thuyền trước đó được neo đậu gần khu vực cầu Tân An

Du thuyền Long An thuộc sở hữu của Công ty CP lữ hành tổ chức sự kiện Việt Nam, chi nhánh Long An.

Vào cuối tháng 11-2024, du thuyền này được đưa về neo đậu trên sông Vàm Cỏ Tây tại khu vực bến tàu Tân An.

Thời điểm này, do du thuyền chưa được kiểm định nên đoàn kiểm tra liên ngành tại Long An đã yêu cầu chủ đầu tư đưa du thuyền đi kiểm định.

Sau khi được kiểm định, du thuyền đã được kéo về đậu lại đây từ trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ đến nay vẫn chưa hoạt động.

Nguyên nhân vụ việc đang được ngành chức năng tỉnh Long An điều tra, làm rõ.

NGỌC PHÚC