Bắt 2 đối tượng chuyên chế tạo, mua bán súng quân dụng

Theo điều tra ban đầu, ngày 28-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng nên tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng chế tạo, mua bán, tàng trữ súng quân dụng là Hoàng Đình Nam. Tại cơ quan công an, Nam khai nhận đầu năm 2023, do cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định chế tạo các loại súng quân dụng, sau đó rao bán trên các trang mạng xã hội.

Nam còn khai nhận, từ đầu năm 2023 đến nay, Nam đã chế tạo và mua bán được 13 khẩu súng các loại. Trong đó có 9 khẩu súng quân dụng gồm: 2 súng AK, 1 K54, 6 khẩu súng dạng Rulo ổ quay và gần 820 viên đạn các loại…

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử một tổ công tác ra TP Hải Phòng và bắt giữ đối tượng Vũ. Bước đầu, Vũ khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã lên mạng xã hội tìm mua 2 khẩu súng của Nam để về bán lại kiếm lời.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 9 khẩu súng, hơn 820 viên đạn các loại, 50 triệu đồng. Riêng tại nhà Nam còn thu giữ nhiều dụng cụ cơ khí, máy tiện dùng để chế tạo súng...