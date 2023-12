Bắt 4 đối tượng cướp giật dây chuyền ở Long An

Thấy chị V.T.B.N. (SN 1986, quê Long An) chạy xe máy có đeo sợi dây chuyền, nhóm đối tượng áp sát, giật dây chuyền rồi tăng ga bỏ chạy, tuy nhiên bị tổ cảnh sát tuần tra bắt giữ sau đó.

Nhóm thanh thiếu niên tại cơ quan công an

Ngày 5-12, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết đang tạm giữ 4 đối tượng gồm Huỳnh Tiến Phát (SN 2002), Phan Huỳnh Trọng Phúc (SN 2005), Đặng Hoàng Vũ (SN 2006), cùng ngụ TPHCM và Nguyễn Văn Dũng (SN 2001, quê Hải Phòng) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Theo cơ quan điều tra, sáng cùng ngày, Công an huyện Bến Lức kết hợp với công an các xã, thị trấn trên địa bàn tổ chức tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trên Quốc lộ 1. Lúc 6 giờ, tổ công tác phát hiện 4 thanh thiếu niên đi trên 2 xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn nên tổ chức đeo bám.

Khi đến khu phố 4, thị trấn Bến Lức, phát hiện chị V.T.B.N. (SN 1986, quê Long An) chạy xe máy có đeo sợi dây chuyền, nhóm đối tượng áp sát, giật dây chuyền rồi tăng ga bỏ chạy.

Truy đuổi đến ngã ba Gò Đen, tổ công tác khống chế được tất cả 4 đối tượng trong nhóm, đưa về trụ sở.

Làm việc với cơ quan điều tra, nhóm thanh thiếu niên khai nhận từ TPHCM về Long An cướp tài sản, để có tiền tiêu xài.

Trước đó, nhóm này còn thực hiện 2 vụ cướp giật dây chuyền khác tại 2 huyện Cần Đước và Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng, điều tra, xử lý theo quy định

NGỌC PHÚC