Bắt đối tượng cầm đầu băng nhóm chuyên bảo kê, tranh giành đất ở Phú Quốc

Ngày 7-7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho hay, đơn vị này và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 29 đối tượng về các hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi giết người và mở rộng điều tra vụ án.

Trong 29 đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố có Thái Bus. Đây là đối tượng đã bị khởi tố, bắt giam trong vụ bắn nhau tranh giành đất với nhóm của Võ Văn Lương, tức “Lượng Cà Mau”, cầm đầu băng nhóm Hai Lượng, vào trưa 27-10-2022, tại khu đất thuộc tổ 12, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc.

Cường Kobe có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, 1 tiền sự kinh doanh không phép. Cường Kobe cầm đầu băng nhóm tội phạm chuyên hoạt động bảo kê, lấn chiếm đất đai, gây ra nhiều vụ án, hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa bàn TP Phú Quốc.

Nhằm đấu tranh, triệt xóa nhóm tội phạm do Cường Kobe cầm đầu, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang xác lập chuyên án truy xét các vụ án, vụ việc có liên quan đến Lê Hoàng Cường và đồng bọn.

Cường Kobe và đồng bọn bị bắt do nhiều hành vi xem thường pháp luật, xem thường tài sản, tính mạng của người khác. Liên tục trong thời gian dài, Cường và đàn em thực hiện nhiều hành vi nghiêm trọng như: Dùng súng giải quyết mâu thuẫn; đập phá tài sản; dùng súng bắn thị uy với người khác khi tranh chấp làm ăn…

Từ cuối năm 2022 tới nay, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh, trấn áp, triệt xóa hàng loạt băng nhóm giang hồ ở Phú Quốc và các đảo khác của tỉnh Kiên Giang.

Trong vòng 1 tháng trở lại đây, Bộ Công an, Công an tỉnh Kiên Giang và Công an TP Phú Quốc đã bắt giữ 3 băng nhóm cộm cán ở Phú Quốc, gồm: băng "Cọp Bãi Bổn" do Văn Thế Sự cầm đầu; băng “nông trường” do Nguyễn Phi Vũ (tự Vũ Công) cầm đầu và băng của Cường Kobe.