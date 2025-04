Cần Thơ: Bắt đối tượng lừa đảo đưa người đi lao động ở Hàn Quốc

Ngày 30-4, Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can Thái Mộng Cầm (sinh năm 1987, ngụ phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, quốc tịch Việt Nam và Hàn Quốc) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.