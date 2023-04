Bắt đối tượng đâm chết người do mâu thuẫn sau khi uống rượu

Ngày 16-4, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan điều tra Công an huyện Can Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt giữ đối tượng Phạm Viết Ký (53 tuổi, trú thôn Trà Liên, xã Thường Nga, huyện Can Lộc) để điều tra về hành vi giết người, thu giữ một số tang vật liên quan đến vụ án.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, đêm 15-4, rạng sáng 16-4, tại nhà bà N.T.N. (thôn Trà Liên, xã Thường Nga, huyện Can Lộc), sau khi uống rượu thì xảy mâu thuẫn dẫn đến xô xát giữa Phạm Viết Ký với Phạm Viết T. (35 tuổi, trú cùng thôn Trà Liên).

Trong lúc xô xát, Phạm Viết Ký đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Phạm Viết T., khiến nạn nhân tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Can Lộc đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh khám nghiệm hiện trường, điều tra, bắt giữ đối tượng Phạm Viết Ký.

Hiện Công an huyện Can Lộc đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ củng cố, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.