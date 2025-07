Va chạm với ô tô khách, xe máy cháy rụi, 2 người tử vong

Ngày 6-7, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, trên Quốc lộ 1A qua địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 4 giờ 40 phút cùng ngày (6-7) trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua tổ Thanh Liêm, phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Thời điểm này, ô tô khách biển kiểm soát 76F-001.xx do ông L.H.Q. (ngụ phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo hướng Nam - Bắc, đến ngã tư Thanh Liêm thì va chạm với xe máy (chưa rõ biển số) chạy hướng Đông - Tây.

Hiện trường vụ tai nạn được phong tỏa điều tra

Trên xe máy có ông H.T.P. (sinh năm 1987) và ông V.V.H. (sinh năm 1964). Vụ tai nạn khiến ông P. và ông H. tử vong tại chỗ, xe máy biến dạng và bốc cháy ngay sau đó.

Chiếc xe máy cháy rụi sau vụ va chạm

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng gồm Công an phường An Nhơn Đông và Trạm CSGT Tuy Phước (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

NGỌC OAI