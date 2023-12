Bắt đối tượng dùng súng nhựa cướp tiệm vàng ở TPHCM

Qua truy xét, công an đã bắt giữ được Nhữ Ngọc Long, là đối tượng dùng súng nhựa cướp tiệm vàng ở quận Tân Bình, TPHCM. Long khai, do cần tiền nên mua súng đi cướp.

Liên quan vụ “Đối tượng dùng súng cướp tiệm vàng” như Báo SGGP đã thông tin, tối 4-12, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM cùng Công an quận Tân Bình đã bắt giữ được Nhữ Ngọc Long (sinh năm 2000, tỉnh Đăk Lăk) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Trước đó, chiều 3-12, Công an quận Tân Bình nhận được tin báo về việc có vụ cướp tiệm vàng. Cụ thể, lúc 14 giờ 25 phút cùng ngày, nam thanh niên (mặc áo sơ mi màu xanh tay dài, mang balo đỏ, đội nón bảo hiểm màu xanh dương, khoảng 30 tuổi) cầm vật có hình dạng giống súng đi vào tiệm vàng trên đường Phạm Văn Hai (phường 5, quận Tân Bình) do chị N.T.P.T. làm chủ.

Ngay khi phát hiện, chị T. và người dân xung quanh tri hô nên đối tượng lên xe máy tẩu thoát. Tiệm vàng chưa bị thiệt hại về tài sản.

Tiệm vàng, nơi xảy ra vụ cướp

Nhận tin, Phòng PC02 phối hợp Công an quận Tân Bình và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan truy xét, xác định nghi phạm gây án là Long.

Súng nhựa do lực lượng chức năng thu giữ

Nón bảo hiểm, ba lô của Long

Chiều 4-12, công an đã bắt Long tại phường Linh Chiểu, TP Thủ Đức. Khám xét, công an thu giữ khẩu súng nhựa. Tại công an, Long đã khai do cần tiền tiêu xài cá nhân, đầu tháng 12-2023, Long lên kế hoạch cướp tiệm vàng.

Sáng 3-12, Long rảo qua nhiều tuyến đường để chọn địa điểm. Khi đi ngang tiệm vàng trên đường Phạm Văn Hai (quận Tân Bình), Long thấy trong tiệm chỉ có một người bán hàng nên quyết định ra tay.

Công an lấy lời khai Long

Công an TPHCM đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản cá nhân, nhất là vào thời điểm cuối năm, các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản có xu hướng hoạt động mạnh. Tại trụ sở của các ngân hàng, địa điểm kinh doanh mua bán vàng cần bố trí lực lượng bảo vệ; đồng thời có nhiều hơn 1 người có mặt để kịp thời xử lý các tình huống phức tạp có thể xảy ra.

Tin liên quan Truy bắt đối tượng nghi dùng súng cướp tiệm vàng

CHÍ THẠCH