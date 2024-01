Sáng 29-1, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Hồng Sơn (sinh năm 1983, trú tại thôn Kim Quang, xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh), là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi “Giết người”, thu giữ tại hiện trường 25.600 viên hồng phiến, nhiều loại ma túy, súng và đạn.

Clip: Bắt đối tượng giết người, gần 2 năm trốn trong rừng sâu buôn bán ma túy

Nguyễn Hồng Sơn là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi “Giết người” vào ngày 15-5-2022, tại Trạm Kiểm lâm bảo vệ rừng thuộc tiểu khu 156, Vườn Quốc gia Vũ Quang (thuộc xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh). Sau khi gây án, để che dấu thân phận và tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, Nguyễn Hồng Sơn đã bỏ trốn vào các khu vực rừng sâu, sống ẩn dật tại các lán trại bỏ hoang tại khu vực giáp biên giới với Lào.

Nguyễn Hồng Sơn đã bỏ trốn vào các khu vực rừng sâu, sống ẩn dật tại các lán trại bỏ hoang tại khu vực giáp biên giới Lào

Thời gian qua, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhiều lần huy động tối đa lực lượng tập trung để tổ chức bắt giữ nhưng chưa thành công, do đối tượng thường xuyên di chuyển, cài mìn xung quanh khu vực và sẵn sàng sử dụng súng để chống trả.

Lực lượng chức năng nghi vấn Nguyễn Hồng Sơn có sự cấu kết với nhóm đối tượng người Lào và các đối tượng trên địa bàn huyện Vũ Quang để vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam, sau đó đưa đi các tỉnh, thành phố tiêu thụ. Số đối tượng này thường xuyên cung cấp lương thực, thực phẩm, các vật dụng cá nhân, điện thoại di động và vũ khí cho Sơn trong quá trình lẩn trốn.

Lực lượng chức năng phải băng rừng, lội suối, túc trực nhiều đêm mới bắt được đối tượng

Đầu tháng 1-2024, xác định Nguyễn Hồng Sơn đã chuyển nơi lẩn trốn về tại một lán trại bỏ hoang ở khu vực Vườn Quốc gia Vũ Quang, Ban Chuyên án xác định đây là thời điểm thuận lợi để triển khai kế hoạch bắt giữ đối tượng. Tuy nhiên, do đối tượng là người địa phương, có gần 20 năm kinh nghiệm đi rừng nên rất thông thạo địa bàn và đặc biệt đối tượng có trang bị vũ khí nên việc bắt giữ đối tượng rất nguy hiểm, do vậy, các lực lượng tinh nhuệ nhất được tung ra.

Ban Chuyên án tính toán kỹ lưỡng, chính xác và dự báo được các tình huống có thể phát sinh để chủ động triển khai các phương án bắt giữ; đồng thời trang bị đầy đủ các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ đảm bảo việc tổ chức bắt giữ đối tượng thành công và an toàn.

Lực lượng chức năng di lý đối tượng về trụ sở công an

Khoảng 2 giờ 30 phút, ngày 26-1-2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Vũ Quang, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng 567 bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Hồng Sơn khi đang lẩn trốn tại một lán trại thuộc Tiểu khu 182, Vườn Quốc gia Vũ Quang, thôn Kim Quang, xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

Thu giữ tại hiện trường 25.600 viên hồng phiến, 175 gam Heroin, 6,0 gam Methamphetamine (ma tuý đá), 1 túi ni lông chứa ma túy dạng đá; 1 túi ni lông chứa thuốc phiện; 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 1 khẩu súng thể thao, 46 viên đạn, 2 thỏi mìn, 1 kíp nổ điện, 2 dao, 4 điện thoại di động và nhiều vật dụng khác có liên quan.

Đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật

Bước đầu đấu tranh, Nguyễn Hồng Sơn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

DƯƠNG QUANG