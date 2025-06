Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền

Ngày 14-6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố bị can đối với nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền và 3 bị can khác về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.