Bắt giữ 2 nghi phạm dùng súng cướp tài sản trên Quốc lộ N2

Ngày 18-7, Công an tỉnh Long An đã phối hợp Công an tỉnh Đồng Tháp bắt khẩn cấp 2 nghi phạm cướp tài sản trên tuyến Quốc lộ N2.