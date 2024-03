Bắt giữ đối tượng bịt mặt vào cướp tiệm vàng

Ngày 7-3, tin từ Công an huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Văn Hiếu (27 tuổi, ngụ xã Ea Kly, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 6-3, một thanh niên bịt khẩu trang, đeo kính đến tiệm vàng V.H.V. (thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar) hỏi mua vàng. Lợi dụng sơ hở của chủ tiệm vàng, đối tượng đã giật một số dây chuyền, nhẫn vàng rồi bỏ chạy.

Đối tượng Hiếu tại cơ quan công an

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Ea Kar đã triển khai lực lượng truy xét đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng là Phan Văn Hiếu. Đến rạng sáng 7-3, Công an huyện Ea Kar đã bắt được Hiếu và thu hồi toàn bộ số vàng liên quan. Uớc tính số dây chuyền, nhẫn vàng mà Hiếu cướp có tổng giá trị khoảng 60 triệu đồng.

