Bắt giữ hàng chục thanh thiếu niên chặn Quốc lộ 1 để đua xe trái phép

Ngày 12-2, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan chức năng tỉnh vừa bắt quả tang 44 đối tượng đang tổ chức đua xe trái phép trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn thuộc ấp Long Bình A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; đồng thời tạm giữ 43 xe mô tô.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 ngày 11-2, cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang nhận tin báo của người dân về việc có hàng chục đối tượng đang tụ tập nẹt pô, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn ấp Long Bình A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh gồm Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Châu Thành truy bắt các đối tượng.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phối hợp chặn dừng và bắt quả tang 44 đối tượng, tạm giữ 43 xe mô tô. Hầu hết các xe đã thay đổi kết cấu, hình dáng, độ máy, động cơ... nhằm phục vụ mục đích đua, kéo xe trái phép.

Vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Châu Thành điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.