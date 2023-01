Bắt giữ nghi phạm sát hại người phụ nữ trong nhà nghỉ ở Đắk Lắk

Sau gần một ngày điều tra, lực lượng công an đã bắt được đối tượng nghi sát hại cô gái trong nhà nghỉ tại TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).

Chiều 4-1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đã phối hợp cùng Công an TP Buôn Ma Thuột bắt giữ nghi phạm Phan Quốc Tuấn (33 tuổi, ngụ phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra do có liên quan đến nguyên nhân tử vong của một cô gái tại nhà nghỉ.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, sau gần ngày điều tra, sáng nay (4-1) lực lượng công an đã phát hiện nghi phạm đang lẩn trốn tại nhà chị gái thuộc phường Khánh Xuân (TP Buôn Ma Thuột) nên đã ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm Phan Quốc Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, Báo SGGP đã phản ánh, Phan Quốc Tuấn có quan hệ tình cảm với chị P.N.A.T. (20 tuổi, trú tại phường Khánh Xuân). Chiều 2-1, cả hai cùng vào một nhà nghỉ ở TP Buôn Ma Thuột thuê phòng và ở lại qua đêm. Đến trưa 3-1, Tuấn lấy xe máy rời nhà nghỉ trước. Thấy có dấu hiện bất thường, chủ nhà nghỉ mở phòng kiểm tra thì phát hiện chị T. đã tử vong.