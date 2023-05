Bắt giữ người phụ nữ đốt sảnh chung cư Phú Hoàng Anh

Liên quan vụ “Truy bắt đối tượng mang xăng đốt sảnh chung cư Phú Hoàng Anh” như Báo SGGP đã thông tin, ngày 6-5, Công an huyện Nhà Bè (TPHCM) đang lấy lời khai với nghi can gây ra vụ việc.

Nghi can là một người phụ nữ và người này bị bắt vào lúc gần 3 giờ cùng ngày. Thời điểm trên, người phụ nữ tiếp cận sảnh của chung cư Phú Hoàng Anh khu vực giếng trời block A-B. Tại đây, người này đổ xăng từ can ra rồi châm lửa đốt.

Khi ngọn lửa bùng cháy, người phụ nữ bỏ chạy ra đường, lên xe tẩu thoát. Đúng lúc này, trinh sát công an mật phục cùng bảo vệ khống chế, đưa người này về trụ sở. Lực lượng chức năng đã chữa cháy dập lửa.

Do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp nên phía công an chưa cung cấp danh tính và đang tiếp tục mở rộng điều tra mời làm việc với một số người có vai trò đồng phạm.

Như Báo SGGP đã thông tin, rạng sáng 13-4, bảo vệ của chung cư Phú Hoàng Anh (đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) phát hiện khói lửa bùng cháy tại khu vực sảnh. Sau đó, bảo vệ và một số người dân dùng nước, bình chữa cháy dập lửa.

Ít phút sau, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Nghi vấn có người đổ xăng đốt, nên bảo vệ trình báo công an.

Qua khám nghiệm, công an thu giữ 1 can nhựa bên trong có mùi xăng nồng nặc, mảng tường tại block B của chung cư bị cháy đen. Qua trích xuất camera an ninh, khoảng 2 giờ 15 phút, có 1 người can nhựa bước vào sảnh chung cư và đi tới khu vực block B.

Đến 2 giờ 17 phút, người này lấy can đổ xăng rồi châm lửa đốt, đến khi lửa bùng cháy, người này mới bỏ đi.

Một số cư dân cho hay, đây không phải là lần đầu người lạ dùng xăng đốt chung cư này. Có ít nhất 4 lần người lạ đem xăng vào đây đốt. Gần nhất là đối tượng chế xăng đốt ở khu vực gần cửa hầm giữ xe.

Thời điểm trên, bảo vệ phát hiện nên dập tắt, nếu không thì hậu quả khôn lường. Sau vụ cháy, phía quản lý chung cư đã cho gắn các thiết bị tránh cháy lan tại khu vực này. Nhiều cư dân mong muốn công an điều tra làm rõ vụ việc để không phải sống trong cảnh lo lắng, bất an.