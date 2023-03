Bắt nghi can liên quan vụ người đàn ông chết bất thường ở chung cư Green River

Sau khi nhận tin báo về việc người đàn ông chết bất thường ở căn hộ Chung cư Green River, Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra. Qua truy xét, công an đã bắt giữ 1 nghi can có liên quan đến cái chết của ông T..

Trưa 19-3, nguồn tin của Báo SGGP cho hay, Công an quận 8 phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đã bắt giữ nghi can có liên quan vụ người đàn ông chết bất thường ở căn hộ tại Chung cư Green River.

Nguồn tin này cho hay, bước đầu nghi can thừa nhận hành vi liên quan đến cái chết của ông P.H.T. (sinh năm 1985). Theo đó, nghi can đánh ông T. nhiều cái vào người, trong đó trúng vào phần thái dương. Do vụ án có tính chất phức tạp nên phía công an chưa cung cấp danh tính của nghi can và đang làm rõ nhiều tình tiết vụ án.

Trước đó, chiều 18-3, người dân phát hiện ông T. chết bất thường ở căn hộ tầng 12 của Chung cư Green River trên đường Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, TPHCM nên báo công an.

Công an có mặt khám nghiệm tử thi, lấy lời khai người có liên quan, điều tra. Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ việc điều tra.

Người dân cho biết, rạng sáng 18-3, ông T. có ăn nhậu cùng 1 số người bạn. Sau đó, ông T. có đi xuống sảnh chung cư và bị 1 người “lạ” đánh”. Bị đánh, ông T. gọi bạn xuống đưa lên phòng ngủ. Tới chiều cùng ngày, ông T. được phát hiện tử vong.