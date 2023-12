Bất ngờ kiểm tra tiệm game, công an phát hiện 2 người dương tính với ma túy

Bất ngờ kiểm tra tiệm game A.Đ ở huyện Bến Lức (tỉnh Long An), lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng dương tính với ma túy; nhiều máy game không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tiệm game, nơi phát hiện 2 người dương tính với ma túy. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, tối 30-12, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế phối hợp Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an huyện Bến Lức), Công an thị trấn Bến Lức bất ngờ kiểm tra tiệm game A.S trên đường Nguyễn Văn Siêu, khu phố 2, thị trấn Bến Lức. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 người dương tính với ma túy. Ngoài ra, trong tiệm game có 3 máy game không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Công an đã lập biên bản tạm giữ 3 máy game, 17 xe mô tô các loại; lập hồ sơ để xử lý 2 trường hợp sử dụng ma túy. Được biết, tiệm game trên do ông H.N.A (47 tuổi, ngụ thị trấn Bến Lức) làm chủ. Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, xử lý.

NGỌC PHÚC