Bắt nhóm “bảo kê xây dựng” rồi đánh người ở quận 12

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 (TPHCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tình (còn gọi là Tình “Râu”, sinh năm 1987, ngụ tỉnh Hậu Giang), Cao Văn Trung (còn gọi là Trung “Cua”, sinh năm 1992, ngụ Cà Mau), Nguyễn Ngọc Sang (sinh nă m 1975) và 3 người khác về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, Sang và vợ chồng ông Hoàng Xuân Hấn góp tiền mua lô đất ở phường Thạnh Lộc (quận 12). Sau đó, 2 bên mâu thuẫn nên Sang xây hàng rào gây áp lực để vợ chồng ông Hấn trả nợ. Nhiều lần xây nhưng bị phá bỏ, nên Sang nhờ Trung “bảo vệ” xây hàng rào với giá 600 triệu đồng. Trung nhận lời rồi nhờ Tình là giang hồ chuyên bảo kê, đòi nợ và trả 500 triệu đồng. Cuối tháng 11-2021, Sang xây hàng rào ở lô đất trên dưới sự bảo vệ của nhóm Tình. Sau đó, Sang báo Tình hàng rào bị phá dỡ thì Tình kêu cả nhóm kéo tới lô đất rồi đánh ông Hấn thương tích 16% và vợ ông là 0,4%.

Cuối tháng 2-2023 và đầu tháng 3-2023, công an bắt giữ 6 bị can trên. Công an đề nghị những người liên quan đến vụ án trên ra đầu thú để hưởng khoan hồng. Đồng thời, ai là nạn nhân của nhóm Tình đến Công an quận 12 để cung cấp thông tin, phối hợp điều tra.