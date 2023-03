Bắt nhóm đối tượng cắt ghép hình ảnh, vu khống, đòi nợ thuê trên mạng

Ngày 3-3, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa bắt nhóm đối tượng chuyên cắt ghét hình ảnh, rồi vu khống, chửi bới để đòi nợ thuê trên mạng xã hội.

Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng - phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an TP Cần Thơ) đã làm việc với đối tượng Trần Quỳnh Như (26 tuổi, đăng ký thường trú tại phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Qua làm việc, lực lượng công an phát hiện đối tượng Như chuyên đòi nợ thuê vay qua app bằng cách ghép hình ảnh, chửi bới, vu khống... người khác rồi đăng lên mạng xã hội.

Tiếp tục điều tra, lực lượng chức năng Công an TP Cần Thơ kiểm tra căn nhà số K22 đường số 3, khu dân cư Nông Thổ Sản, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ phát hiện và bắt giữ 10 đối tượng đang thực hiện các hành vi tương tự.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, máy tính có hình ảnh xúc phạm danh dự nhân phẩm, vu khống người khác, chửi bới đe doạ các nạn nhân...

Bước đầu nhóm đối tượng trên khai thực hiện hành vi trên để đòi nợ thuê cho các app vay tiền trên mạng, do người nước ngoài điều hành.

Thời gian qua, trên mạng xã hội thường xuyên xuất hiện các đối tượng tạo tài khoản Facebook, rồi đăng tải các hình ảnh đã được cắt ghép, chỉnh sửa của người khác với nội dung bôi nhọ, vu khống, thậm chí chửi bới... Dù những nạn nhân của chiêu trò này không có vay nợ qua các app (nạn nhân thường là bạn bè chung trên Facebook của người vay). Mục đích của các đối tượng này nhằm gây sức ép để người vay trả nợ.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.