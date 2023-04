Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm tiền công đức ở đền, chùa

Ngày 14-4, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với T.D.T. (sinh năm 2005), N.V.H. (sinh năm 2006) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Riêng T.S.V. do là người dưới 16 tuổi nên cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Thời gian qua, trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh và các địa bàn lân cận liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tiền công đức tại đền, chùa với phương thức, thủ đoạn manh động, liều lĩnh.

Sau một thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an thị xã Hồng Lĩnh phối hợp với Công an huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) đã điều tra, làm rõ 3 đối tượng gồm: T.D.T., N.V.H. (đều trú tại thôn Chân Thành, xã Bình An, huyện Lộc Hà) và T.S.V. (sinh năm 2007, trú tại thôn Tân Thượng, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà) là các đối tượng gây ra 2 vụ trộm tại đền Cả và chùa Móc (thuộc địa bàn phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh) vào đêm 19-3-2023. Tổng số tài sản bị chiếm đoạt khoảng 80 triệu đồng.

Cơ quan công an tạm giữ 1 xe mô tô, 4 điện thoại di động, 1 chiếc cưa sắt, 1 gậy sắt và các đồ vật, tài sản khác có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản, mục tiêu là tiền công đức tại các đền, chùa. Sau khi bàn bạc, thống nhất, các đối tượng sử dụng ứng dụng Google Maps trên điện thoại dò tìm các đền, chùa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Sau đó, lợi dụng lúc đêm khuya vắng người, sử dụng xe mô tô không gắn biển số đi đến các đền, chùa, đột nhập, đập phá hòm, két sắt trộm tiền công đức rồi tẩu thoát.

Ngoài hành vi trộm cắp tại thị xã Hồng Lĩnh, các đối tượng khai nhận với thủ đoạn tương tự, từ cuối năm 2022 đến nay đã gây ra nhiều vụ trộm tiền công đức tại đền, chùa ở địa bàn huyện Can Lộc, Nghi Xuân và một số địa bàn khác với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng.

Qua điều tra, xác định các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội nói trên đều chưa đủ 18 tuổi, trong đó có 1 người chưa đủ 16 tuổi. Tại địa phương 3 đối tượng thường hay ăn chơi, lêu lổng, trong đó có 2 đối tượng đã nghỉ học.