Bắt nhóm mạo danh nhà xe, chiếm đoạt tiền cọc của khách

Ngày 10-2, Công an xã Quảng Khê (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đã triệt xóa nhóm đối tượng lừa đảo tiền cọc xe khách dịp Tết Nguyên đán thông qua các trang mạng xã hội giả mạo.