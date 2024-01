Bắt nhóm nghiện chuyên trộm kính xe ô tô ở TPHCM

Ngày 28-1, Công an TPHCM cho biết, Công an quận Bình Tân đã khởi tố bị can Trần Anh Tuấn, Cao Văn Thông, Huỳnh Ngọc Ái và Nguyễn Thị Thanh Vy về tội “Trộm cắp tài sản”; khởi tố bị can Trang Sĩ Uyển, Võ Văn Việt về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.