Bắt quả tang 2 nam, 4 nữ phê ma túy trong phòng trọ

Khoảng 23 giờ 40 ngày 7-11, lực lượng Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang bất ngờ kiểm tra một nhà trọ trên địa bàn phường Mỹ Xuyên, phát hiện 4 nữ, 2 nam đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Vào thời điểm trên, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Long Xuyên kết hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý và Công an phường Mỹ Xuyên tiến hành kiểm tra nhà trọ Uyên Phương trên đường Võ Thị Sáu, khóm Đông An 4, phường Mỹ Xuyên.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện, bắt quả tang tại phòng trọ do Trần Thị Huỳnh Giao (sinh năm 2002, thường trú tỉnh An Giang) và Nguyễn Ngọc Thúy Vi (sinh năm 2004, thường trú tỉnh Sóc Trăng) thuê có 4 nữ và 2 nam đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ trong phòng gồm: 2 đĩa sứ có chứa chất bột màu trắng nghi là ma tuý; 4 bọc nylon bên trong có chứa tinh thể màu trắng và 8 viên nén nghi là ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngoài ra, tổ công tác còn phát hiện, tạm giữ trên 50 bình khí bóng cười trong phòng trọ. Qua test nhanh, cả 6 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Long Xuyên tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.