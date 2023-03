Bắt quả tang nhiều tàu chở cát lậu ở Tiền Giang

Ngày 13-3, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa bắt sáu tàu sắt vận chuyển 242m³ cát không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, lúc 1 giờ ngày 12-3, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an huyện Tân Phú Đông tuần tra khu vực sông Cửa Đại thuộc địa phận xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông phát hiện tàu sắt do ông P.Q.D. (46 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) điều khiển đang chở 90m³ cát.

Tại thời điểm kiểm tra, người trên tàu sắt không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp đối với lượng cát đang chở...

Đến khoảng 1 giờ 50 cùng ngày, Tổ tuần tra trên lại phát hiện tàu sắt do ông T.V.P. (30 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) cầm lái nghi vấn đang vận chuyển 110m³ cát.

Tại thời điểm kiểm tra, ông P. cùng những người đi trên tàu không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát nói trên.

Trước đó, khoảng từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 12-3, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Tiền Giang bắt quả tang bốn ghe gỗ, tàu sắt với tám người đang khai thác, vận chuyển hơn 42m³ cát không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát trên.

Điều đáng nói là khi bị cảnh sát phát hiện, hai trong số tám người đã bỏ chạy, không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác. Khi bị đuổi kịp, họ bỏ tàu nhảy xuống sông, bơi vào bờ rồi bỏ trốn.

Hiện, người dân ở tỉnh Tiền Giang rất bức xúc về việc "cát tặc" hút trộm trái phép ở nhiều địa bàn, trong đó có giáp ranh giữa tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre. Thậm chí "cát tặc" rất manh động và liều lĩnh sẵn sàng đâm tàu sắt vào tàu của cơ quan chức năng khi bị truy đuổi.