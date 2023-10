Bắt tạm giam người mẫu Ngọc Trinh

Chiều 19-10, Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và Lệnh bắt bị can để tạm giam Trần Thị Ngọc Trinh (là người mẫu và diễn viên, sinh năm 1989, ngụ TP Thủ Đức) về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.