Bắt tạm giam thanh niên thực hiện 2 vụ cướp tiệm vàng tại Tiền Giang

Ngày 15 - 6, Công an huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) cho biết vừa tạm giữ đối tượng Ngô Thanh Trang (25 tuổi, ngụ xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản tại tiệm vàng.

Theo cơ quan công an, ngày 5-6, Công an huyện Chợ Gạo tiếp nhận tin báo về vụ cướp giật tài sản xảy ra tại tiệm vàng Ngọc Minh, xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo. Chỉ huy công an huyện phân công lực lượng đến hiện trường điều tra, truy vết và sau đó đã bắt giữ đối tượng Ngô Thanh Trang.

Qua làm việc, Trang khai nhận do tham gia cờ bạc qua mạng và bị thua dẫn đến nợ nần nên nảy sinh ý nghĩ đến tiệm vàng giả vờ mua vàng để cướp.

Tại tiệm vàng, Trang giật sợi dây chuyền 10 chỉ vàng 24K, trị giá hơn 56 triệu đồng rồi trốn thoát.

Sau đó, Trang đem sợi dây chuyền đến tiệm vàng trên địa bàn TP Mỹ Tho bán được hơn 53 triệu đồng. Trang trả nợ 30 triệu đồng, số tiền còn lại tiếp tục dùng để đánh bạc và thua hết.

Với thủ đoạn tương tự, trước đó ngày 27-5, Trang đã thực hiện hành vi cướp giật chiếc lắc 10 chỉ vàng 18K tại tiệm vàng Hồng Thủy 2 thuộc ấp Bình Long, xã Song Bình (huyện Chợ Gạo).

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.