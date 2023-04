Bắt tàu vận chuyển 480.000 lít dầu DO trái phép trên vùng biển Tây Nam

Ngày 19-4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, vừa bắt tàu vận chuyển khoảng 480.000 lít dầu DO nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp trên vùng biển Tây Nam.

Theo đó, tối 18-4, trong thời điểm tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Tây Nam, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện tàu BV 96789 TS có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu BV 96789 TS có 6 thuyền viên, do ông Mai Tuấn Nhỏ (33 tuổi, ngụ xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) làm thuyền trưởng. Theo lời khai của ông Nhỏ, tàu đang vận chuyển khoảng 480.000 lít dầu DO nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính, dẫn giải phương tiện về cảng Hải đội 421 tại huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau) để tiếp tục điều tra, xử lý đúng theo quy định của pháp luật.