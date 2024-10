Bắt thanh niên đập cửa kính, ném mắm tôm pha sơn vào nhà dân

Ngày 26-10, Công an quận 3 (TPHCM) đang tạm giữ Đào Anh Phi (sinh năm 1996, ngụ quận Gò Vấp), để điều tra hành vi đập cửa kính, ném mắm tôm pha sơn vào nhà dân.

Phi tại cơ quan công an

Trước đó, tối 25-10, ông N. (sinh năm 1960, ngụ quận 3) đang ở trong nhà trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Võ Thị Sáu, quận 3) thì nghe tiếng động lớn phát ra.

Ông N. đi ra phía ngoài, nhìn thấy một nam thanh niên dùng gậy đập vỡ kính của nhà ông và ném bịch sơn pha nước với mắm tôm vào bên trong.

Hiện trường vụ việc.

Sau đó, thanh niên nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ông N. tới công an trình báo sự việc. Tại hiện trường, công an ghi nhận khu vực không có camera an ninh. Sự việc xảy ra vào lúc trời tối nên cũng không tìm thấy nhân chứng.

Qua truy xét, công an xác định Phi là nghi phạm nên bắt giữ. Bước đầu, Phi thừa nhận hành vi và công an đã buộc Phi phải tự tay lau chùi, khắc phục việc tạt chất bẩn vào nhà ông N..

CHÍ THẠCH