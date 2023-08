Bắt xe ôm đi cướp cửa hàng tiện lợi để chuộc xe máy và mua ma túy

Do thiếu tiền tiêu xài và mua ma túy nên Vinh thủ dao đến cửa hàng tiện lợi đe dọa nhân viên cửa hàng rồi cướp tiền tẩu thoát.

Ngày 20-8, Công an quận 12 (TPHCM) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Trần Quang Vinh (sinh năm 1999, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Trước đó, khoảng 3 giờ 30 ngày 18-8, Vinh mang theo dao rồi đón xe ôm đi tới cửa hàng tiện lợi F. ở đường Trường Chinh (phường Tân Thới Nhất, quận 12, TPHCM) với ý định cướp tài sản. Lúc này, trong cửa hàng chỉ có anh H. (sinh năm 2001, là nhân viên) nên Vinh vờ mua hàng.

Vinh đi tới chỗ quầy thu ngân rồi lợi dụng lúc anh H. không để ý rút dao đe dọa. Vinh yêu cầu nhân viên này phải mở két sắt đưa tiền cho mình. Do lo sợ, anh H. mở két và để Vinh lấy đi 10 triệu đồng.

Lấy được tiền, Vinh bỏ chạy bộ ra ngoài đường và ném con dao. Vinh bắt xe ôm đến nhà bạn ở ấp Tây Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Tại đây, Vinh kiểm tra số tiền cướp được là 6,5 triệu đồng.

Vinh đi tới cửa hàng cầm đồ chuộc xe máy đã cầm trước đó 2 triệu đồng và số tiền còn lại dùng để tiêu xài.

Sau vụ việc, anh H. đã tới công an trình báo. Công an vào cuộc điều tra xác định Vinh là nghi phạm gây án nên truy bắt.

Tối cùng ngày, công an phát hiện Vinh đang ở trong căn nhà ở phường Tân Hưng Thuận nên ập vào khống chế bắt giữ. Thời điểm bị bắt giữ, Vinh và nhóm bạn đang chuẩn bị sử dụng ma túy.

Vinh khai do không có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nên đi cướp tài sản. Về lý do cướp ở cửa hàng trên, Vinh khai do nhiều lần đi ngang thấy cửa hàng vắng người nên chọn là điểm gây án.