Bé 8 tuổi bị mất 2 bàn tay nghi chơi pháo tự chế

“Hiện, cơ quan công an đang xác minh, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ nổ”, lãnh đạo xã Ea Pal thông tin.

Theo thông tin ban đầu, ngày 11-2, cháu P.Đ.C. (8 tuổi, ngụ thôn 1, xã Ea Pal) xin bố mẹ cho sang nhà người bác ở cùng xã để chơi.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, khi cháu C. đang chơi cùng người anh họ (14 tuổi), bất ngờ một vật phát nổ khiến cả hai anh em đều bị thương tích. Trong đó, cháu C. bị mất cả hai bàn tay và đa chấn thương vùng mặt, bụng, chân.

Ngay khi sự việc xảy ra, người thân vội đưa cả hai cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Tại bệnh viện, chị H.T.P. (35 tuổi, mẹ cháu C.) cho biết cháu C. vừa trải qua ca phẫu thuật, hiện tại sức khỏe đang rất yếu. Cháu C. có kể lại với gia đình là có chơi một vật cùng anh họ rồi bị phát nổ, gia đình nghi đó là pháo tự chế.