Bé gái sinh non được hồi sinh sau 93 ngày chăm sóc

Chiều 23-2, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết, Bệnh viện vừa điều trị, nuôi dưỡng thành công bé gái sinh non ở tuần thai thứ 24, nặng 550 gram. Đây là trường hợp trẻ sơ sinh non tháng, nhẹ cân nhất được nuôi sống tại Phú Thọ, đồng thời cũng là một trong số rất ít trường hợp trẻ sơ sinh cực non ở tuần thai thứ 24 được nuôi sống trên toàn quốc.