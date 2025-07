Hành trình trở về vòng tay mẹ của 2 trẻ sơ sinh cực non

Ngày 30-7, Bệnh viện Hùng Vương cho biết đã chăm sóc và nuôi dưỡng thành công nhiều trường hợp trẻ sinh cực non nhờ các phương pháp điều trị tiên tiến. Điển hình là 2 trường hợp trẻ chào đời từ thụ tinh trong ống nghiệm mới đây.

Trường hợp thứ nhất là con gái của sản phụ H.G, chào đời ngày 2-5 khi thai được 24 tuần 6 ngày. Bé gái nặng 650gr, tình trạng rất yếu, được hỗ trợ hô hấp ban đầu và chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh (NICU).

Do phổi của bé quá non yếu, các bác sĩ lập tức bơm thuốc surfactant để hỗ trợ chức năng hô hấp. Bé phải thở máy suốt 40 ngày, có giai đoạn cần đến thở máy rung tần số cao (HFO).

Để đảm bảo dinh dưỡng, bác sĩ đã thiết lập đường truyền tĩnh mạch vào cơ thể bé. Đồng thời, sử dụng các loại thuốc để chống lại bệnh nhiễm trùng nguy hiểm.

Tuy nhiên sau đó, bé bị nhiễm trùng máu, tình trạng trở nặng phải hồi sức tích cực. Có thời điểm, bé thiếu máu và rối loạn đông máu nghiêm trọng, ê-kíp điều trị phải truyền máu và huyết tương tươi đông lạnh.

Trải qua 40 ngày được chăm sóc đặc biệt, bé gái có thể tự thở tốt hơn, cai máy thở và chuyển sang thở NCPAP. Sau 20 ngày tập thở và làm quen môi trường bên ngoài, bé được chuyển về Khoa Sơ sinh và thực hiện phương pháp ấp Kangaroo cùng mẹ.

Thời gian này, trẻ tập bú sữa mẹ thanh trùng từ Ngân hàng sữa mẹ. Nhiều thời điểm, trẻ sụt SpO2, tím tái, viêm phổi tái đi tái lại.

Với sự chăm sóc của các y bác sĩ và sự nỗ lực của bản thân, trẻ đã vượt qua nguy kịch. Với cân nặng 1.540gr, bé gái xuất viện sau 90 ngày điều trị, được kiểm tra mắt định kỳ để đảm bảo sự phát triển toàn diện.

Trường hợp thứ hai là con trai của sản phụ H.T., chào đời ngày 22-4, sớm hơn gần 4 tháng so với dự sinh.

Bé trai nặng 760 gr, tím tái, tim đập yếu, không thể tự thở và trương lực cơ yếu. Sau khi hồi sức cấp cứu, bé được chuyển ngay đến Khoa Hồi sức tích cực Sơ sinh để điều trị chuyên sâu.

Tại đây, bé phải sử dụng thuốc surfactant vì phổi rất yếu. Các kỹ thuật tiên tiến nhất được áp dụng như thở máy rung tần số cao, đặt ống thông tĩnh mạch rốn và động mạch rốn chăm sóc dinh dưỡng, thuốc điều trị nhiễm trùng sơ sinh.

Sau đó, bé được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ thanh trùng từ Ngân hàng sữa mẹ. Sau gần 50 ngày "chiến đấu" trên máy thở, bé được chuyển ra Khoa Sơ sinh và ấp Kangaroo cùng mẹ. Tại đây, bé tập vật lý trị liệu và cai dần oxy.

Đến ngày thứ 99, bé trai nặng 2.005 gr, đủ điều kiện xuất viện. Bé có thể ăn sữa mẹ hoàn toàn, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển.

Theo các bác sĩ, để nuôi dưỡng thành công những em bé sơ sinh cực non, bé xíu như lòng bàn tay, Bệnh viện Hùng Vương đã áp dụng những phương pháp điều trị tiên tiến nhất cùng sự chăm sóc tận tình, chuyên nghiệp.

Các kỹ thuật này đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ các cơ quan non yếu của bé, đặc biệt là hệ hô hấp và tiêu hóa. Đồng thời, Ngân hàng sữa mẹ là nguồn cung cấp sữa mẹ thanh trùng, an toàn và bổ dưỡng, chứa đầy đủ kháng thể giúp tăng cường sức đề kháng và giúp các bé sinh non phát triển khỏe mạnh.