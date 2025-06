Bền bỉ hành trình truyền cảm hứng

Niềm tin vững chắc

Cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt năm 2023-2025 do Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) phối hợp Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, là hoạt động thiết thực góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, nhằm hạn chế cái xấu, cái tiêu cực trong xã hội. Hành trình này được đo đếm bằng những con số cụ thể, ấn tượng. Trong 2 năm, 4 chặng thi, với hơn 600 tác phẩm dự thi, Báo SGGP chọn đăng tải 263 bài viết và video clip về những nhân tố ưu tú, câu chuyện tích cực.

Làm hết mình thì ở đâu cũng là cống hiến

Một trong số đó là hành trình định vị sức mạnh trí tuệ và bản lĩnh cho thế hệ Gen Z Việt của các bạn trẻ Trịnh Hải Đăng, Tống Chí Thông, Lê Nguyễn Công Danh trong tác phẩm Khát vọng không xa vời… Đứng trước thách thức giữa những cuộc giao thoa của thời đại, họ là ba trong số nhiều bạn trẻ đã xác tín tâm thế để khái quát về thế hệ của chính mình - dám nghĩ để hành động.

Người trẻ miệt mài rút ngắn khoảng cách… kinh nghiệm bằng chính những hành trình độc đáo, sống mạnh mẽ, nghĩ táo bạo và làm quyết liệt. Bên trong những khát vọng riêng của người trẻ còn biểu lộ hoài bão chung của quốc gia, dân tộc.

Cô giáo trẻ chạy bộ 1.700 cây số tiếp sức "những trái tim yếu ớt"

Tại Ireland năm 2024, giữa hàng trăm đối thủ mạnh, đội kỹ sư Công ty An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security - VCS) đã giành ngôi vô địch ở Pwn2Own - một trong những cuộc thi an ninh mạng lớn và uy tín nhất thế giới. Trong tác phẩm Chiến thắng Pwn2Own, khẳng định trí tuệ Việt Nam, câu chuyện khẳng định trí tuệ - trình độ công nghệ “make in Vietnam” tại một trong những đấu trường công nghệ mạng lớn nhất được “tường thuật” đầy ngạo nghễ.

Không dừng lại ở thành quả của sự chiến thắng, giá trị đọng lại khiến chúng ta phải tự hào chính là hành trình nỗ lực, cố gắng, tiến bộ từng ngày của những đôi bàn tay, khối óc Việt.

Cánh chim “báo hiệu” của vật lý hạt thế giới

Hay như nhân vật Tiến sĩ Kiều Tuân (nay đã ngoài 90 tuổi), một trong những nhà sáng lập ra Trường Đại học dân lập Kỹ thuật - Công nghệ TPHCM (nay là Trường ĐH Công nghệ TPHCM), đã có hành trình dài gầy dựng nên môi trường học tập năng động cho nhiều người trẻ học tập, lập nghiệp. Thứ giá trị ông đóng góp cho quê hương không dễ gọi thành tên, bởi nó được hiện diện qua thành công của những thế hệ sinh viên ra trường, đóng góp cho đất nước.

Làm chủ bầu trời Tổ quốc

Trên bầu trời, những người lính phi công trong video clip Làm chủ bầu trời Tổ quốc đã không ngại hiểm nguy để bảo vệ bầu trời hòa bình, bởi vì dưới cánh bay luôn là Tổ quốc. Họ đã thực thi nhiệm vụ với một ý niệm thiêng liêng và bất biến như thế.

Từ đồng ruộng, hay phòng thí nghiệm, đến thương trường, dẫu ở bất cứ nơi đâu, những người con đất Việt luôn mang trong mình tư duy đổi mới, quyết tâm đột phá, kiên trì phụng sự. Cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt đã khởi đi một hành trình để những giá trị đẹp đẽ tiếp diễn bền bỉ, sống động.

Làn gió mát lành giữa những cuộc giao thoa

“Xã hội có rất nhiều người chọn cho đi làm lẽ sống, hay miệt mài làm rạng danh đất nước và những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam… Những giá trị tử tế được lan tỏa chính là ý tưởng để bắt đầu và cũng là sứ mệnh xuyên suốt của cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt”, nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo SGGP, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, khẳng định. Đúng như tinh thần của cuộc thi, nhiều tấm gương người tốt - việc tốt được truyền tải, gửi trao sau mỗi tác phẩm dự thi.

Bạn trẻ tham gia cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt năm 2023-2025

Như “chú công an” Hải Anh đã trở thành “Anh nuôi” của hàng ngàn em nhỏ vùng cao Mộc Châu; hay như chị Ino Mayu (người Nhật Bản) đã chọn Việt Nam làm quê hương thứ 2, rồi sáng lập ra tổ chức phi chính phủ Seed To Table, quyết định đi khắp các làng quê giúp nông dân làm nông nghiệp sạch, với hy vọng đẩy mạnh nền nông nghiệp sinh thái, thân thiện với môi trường và hỗ trợ phát triển cộng đồng ở Việt Nam… Cứ như vậy, nhiều nhân vật chịu “lên báo” không chỉ để kể câu chuyện của chính mình, mà từ đó để chia sẻ những điều tốt đẹp đến cộng đồng trên khắp dải đất quê hương.

Theo dõi suốt hành trình của cuộc thi, đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, đánh giá: “Cuộc thi có giá trị rất tích cực trong đời sống xã hội. Những nhân vật điển hình, gương mặt trẻ, câu chuyện hay được thể hiện sâu sắc, chân thực trên Báo SGGP, đã đem đến cho xã hội cảm xúc mát lành. Tôi tin chắc rằng điều này sẽ tạo ra cảm hứng mang tính cộng đồng, thúc đẩy những hành động đẹp, mang đến những giá trị tốt đẹp hơn cho đất nước, dân tộc chúng ta”.

Dường như đã bước qua giới hạn của thi thố, tranh tài, Tỏa sáng giá trị Việt là một công trình tập thể về hành trình truyền cảm hứng. Những câu chuyện tích cực không ngừng vươn xa, lan tỏa, chạm đến trái tim công chúng để khơi dậy khát vọng định vị giá trị Việt. Những nhân vật và câu chuyện bước ra khỏi trang báo, khởi đi một hành trình mới sinh động và bền bỉ hơn giữa đời thường.

“Bằng những tác phẩm báo chí sinh động, các nhân tố mới, tiêu biểu trên tất cả lĩnh vực đời sống xã hội được khắc họa sinh động, góp phần lan tỏa các giá trị của Việt Nam, đưa thông tin tích cực trở thành luồng chủ lưu trên báo chí, mạng xã hội. Đồng thời, tạo ra nguồn dữ liệu quan trọng để giáo dục lòng nhân ái cho đoàn viên, thanh niên, giúp định hướng, hình thành hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”, đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, khẳng định.

Hôm nay trao giải cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt năm 2023-2025 Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2025), chiều nay (19-6), tại Tòa nhà văn hóa nghiệp vụ Báo SGGP, Báo SGGP phối hợp Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt năm 2023-2025.

